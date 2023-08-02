В Совфеде оценили возможное расширение БРИКС

Если в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) вступят новые страны, у объединения могут появиться проблемы. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов в интервью НСН.

Сенатор напомнил, что БРИКС не является организацией, это своеобразный альянс государств, которые обладают максимально возможными независимостью и суверенитетом и играют весомую роль в мире.

«Поэтому альянс БРИКС основан на принципе консенсуса: только тогда, когда все согласны, принимаются те или иные решения», — уточнил Климов.

Также он сообщил, что страны объединения пока не договорились о выработке совместной системе взаимных расчетов в национальных валютах. Если на этом фоне принять в БРИКС новые страны, то вопросы не решатся, а проблем может возникнуть еще больше.

Кроме того, Климов подчеркнул, что страны, желающие присоединиться к БРИКС, не должны быть членами НАТО. Также не примут в объединение государства, которые вводили санкции в отношении России и других членов БРИКС.

На этой неделе Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС. Как сообщала «Москва 24», об этом официально уведомил страны организации президент Боливии Луис Арсе.

Ранее был назван основной противник расширения БРИКС.