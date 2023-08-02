В МИД РФ назвали цель саудовского саммита по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что встреча, которую Киев и западные страны инициируют в Саудовской Аравии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, является обманом.

«Это не конференция научно-практического толка или не встреча дипломатов для выработки политических решений, это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции», — сказала дипломат.

29 июля американская газета The Wall Street Journal сообщала, что Саудовская Аравия планирует провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. Издание отмечало, что на переговоры пригласили представителей около 30 государств, но в их числе нет России.

Позднее Захарова заявляла, что встреча по Украине на территории Саудовской Аравии может быть небесполезной, если поможет западным странам «понять всю тупиковость плана Зеленского».

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявлял, что ничего не знает о каком-либо участии ООН в «мирном саммите» по Украине, который организует Саудовская Аравия.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.