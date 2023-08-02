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Захарова отреагировала на заявления США о гарантиях безопасности Украины

Захарова назвала гарантии безопасности Киеву от США словесной эквилибристикой

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила во время брифинга, что заявления американских властей о предоставлении США гарантий безопасности Украине являются «словесной эквилибристикой», нацеленной на использование страны как инструмента гибридной войны против РФ. Трансляция велась на Youtube-канале российского дипведомства.

«Это все словесная эквилибристика, цель которой — найти красивые, политологические формулировки. А суть остается прежней — это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана Западом. Второе — сохранение украинской территории в качестве плацдарма в прямом смысле этого слова», — сказала Захарова.

До этого Госдепартамент подтвердил начало на этой неделе переговоров США с Украиной по гарантиям безопасности. При этом США пока не анонсируют, какие гарантии безопасности может получить Украина после переговоров в Вашингтоне. Известно, что они касаются оборонных обязательств.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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