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Прокуратура заявила, что Трамп знал о ложности своих заявлений о нарушениях на выборах

Прокуратура США обвинила Трампа в сознательной лжи о нарушениях на выборах

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Jonathan Ernst/Reuters

Прокуратура США обвинила экс-президента страны Дональда Трампа в том, что он, прекрасно понимая ложность своих утверждений о случаях фальсификации в ходе президентских выборов 2020 года, при этом сознательно продолжал тиражировать их. Об этом говорится в опубликованном во вторник обвинительном заключении, сообщает ТАСС.

В документе, подписанном специальным федеральным прокурором Джеком Смитом заявляется, что утверждения Трампа изначально были ложными, и экс-президент об этом прекрасно знал. Он постоянно получал верные сведения, которые опровергали его лживые утверждения, однако Трамп при этом продолжал сознательно игнорировать.

В заключении прокуратуры говорится, что заведомо ложные заявления были частью преступных планов экс-президента, направленных на сокрушение функций правительства США, воспрепятствование признания результатов выборов и реализации гражданами страны избирательных прав.

Ранее сообщалось, что обвинительный акт в отношении Дональда Трампа включает четыре пункта.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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