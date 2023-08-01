В Грузии отреагировали на слова посла США о российских туристах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал заявление посла США Келли Дегнан о российских туристах манипуляцией. Она ранее отмечала, что не пускать граждан России в страну является проявлением воли грузинского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

«На акции в Батуми были всего 100-200 человек, что не отражает настрой (всего) общества. Это абсолютная манипуляция, когда речь идет о том, что такова воля народа», — сказал он.

Протестная акция на фоне прибытия лайнера с российскими туристами началась в Батуми 27 июля. Тем не менее около 800 россиян, прибывших на лайнере Astoria Grande, смогли посетить курортный город на Черном море и его экскурсионные объекты. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией приезд лайнера из Сочи и похвалила протестующих.

31 июля в Грузии полицейские задержали 23 человека за участие в митинге против прибытия из России в Батуми пассажирского лайнера Astoria Grande.

В этот же день круизный лайнер с туристами из России на борту, прибытие которого в Грузии вызвало акции протестов, покинул порт Батуми.

Ранее в Грузии толпа разъяренных местных жителей напала на российских туристов.