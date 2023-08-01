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В российском посольстве ответили на заявление британского премьера о деле Кара-Мурзы

Посольство России назвало неприемлемым вмешательство Британии в дело Кара-Мурзы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Посольство РФ в Великобритании считает попыткой вмешательства во внутренние дела России внесение Лондоном в санкционный список шести российских граждан в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипведомства.

«Рассматриваем введение властями Великобритании 31 июля ограничительных мер против шести россиян в связи с процессом по делу Владимира Кара-Мурзы как неприемлемую попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул дипломат.

Как отметил собеседник агентства, власти Соединенного Королевства не скрывали, что главная цель акции — повлиять на работу правосудия РФ.

Утверждается, что Лондон хочет скорректировать вынесенный в апреле приговор.

«Впрочем, такое высокомерие мы видим не впервые», — обратил внимание собеседник.

31 июля апелляционный суд оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе. Кара-Мурзе назначили штраф в 400 тыс. рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет.

Также премьер-министр Британии Риши Сунак призывал освободить Кара-Мурзу после отклонения апелляции.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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