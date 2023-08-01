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В Киеве обвинили Россию в военном перевороте в Нигере

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: за переворотом в Нигере стоит Россия

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Россию в военном перевороте в Нигере. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Уже абсолютно очевидно, что за так называемым «военным переворотом» в Нигере стоит Россия», — написал Подоляк.

По его словам, на это указывает поддержка военного переворота в африканской стране со стороны «пророссийских» Мали и Буркина-Фасо.

26 июля Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

1 августа несколько стран Африки высказались в поддержку мятежников, захвативших власть в Нигере. Власти Мали и Буркина-Фасо даже пригрозили тем, что будут считать иностранное вмешательство в дела Нигера объявлением войны против них самих. Такие заявления стали реакцией на ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки, давшего мятежникам в Нигере неделю на восстановление конституционного порядка и пригрозившего применением самых решительных мер вплоть до военного вторжения. Тем временем Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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