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Главу Минобороны Украины Резникова могут назначить послом в Британии

Депутат Рады Гончаренко: главу МО Резникова могут назначить послом в Британии

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Sebastian Gollnow/AP

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании.

«В офисе президента уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Еще после яиц по 17 гривен были активны попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова», — написал Гончаренко.

По словам депутата, Резников сам не против уйти со своей должности и очень хотел перейти в министерство юстиции.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Лондоне Пристайко. Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Киев показывает недостаточно благодарности западным странам за военную помощь. Зеленский в ответ на это предложил, что украинцы могли бы «с утра просыпаться и благодарить» министра. Посол Пристайко назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства о британском министре обороны Бене Уоллесе.

Позднее Гончаренко, комментируя решение Зеленского об увольнении Пристайко, подчеркнул, что президент Украины должен ставить интересы страны «выше своей собственной раздражительности».

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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