В Грузии назвали причину протестов против лайнера с россиянами в Батуми

Акция протеста, подобные демонстрации перед лайнером Astoria Grande с российскими туристами, прибывшим в порт Батуми из Сочи 27 июля, связаны с экономическими успехами Грузии, считает глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, недоброжелатели устраивают ксенофобные кампании, пытаясь сократить турпоток в страну.

«Туристический сектор играет важную роль в росте экономики Грузии. В январе-июне текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, доходы от туризма выросли на 58%, т.е. на $662 млн. Неудивительно, что недоброжелатели Грузии крайне обеспокоены экономическим прогрессом страны, в первую очередь, коллективное «Национальное движение» и его зарубежные покровители. С этим связаны их ксенофобские кампании и все политические провокации, направленные на искусственное сокращение туристических потоков в Грузию», — пояснил Кобахидзе.

Он добавил, что их главная цель не столько нанести экономический ущерб Грузии, сколько внести в страну хотя бы небольшую сумятицу, а также нанести ущерб ее экономическим и политическим интересам. Кобахидзе подчеркнул, что благодарен полицейским за сдержанность во время протестов, несмотря на многочисленные провокации.

Протестная акция на фоне прибытия лайнера с российскими туристами началась в Батуми 27 июля. Тем не менее около 800 россиян, прибывших на лайнере Astoria Grande, смогли посетить курортный город на Черном море и его экскурсионные объекты. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией приезд лайнера из Сочи и похвалила протестующих.

Ранее в Грузии толпа разъяренных местных жителей напала на российских туристов.