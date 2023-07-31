Мексика сделала заявление о переговорах по Украине без России

Мексика готова участвовать в переговорном процессе по Украине только в случае привлечения к нему Москвы и Киева. Об этом РИА Новости заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут для этой цели. Мы выступаем за мир», — сказал он.

Президент отметил, что Мексика за любое предложение, ориентированное на достижение мира.

29 июля американская газета The Wall Street Journal сообщала, что Саудовская Аравия планирует провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. Издание отмечало, что на переговоры пригласили представителей около 30 государств, но в их числе нет России.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что встреча по Украине на территории Саудовской Аравии может быть небесполезной, если поможет западным странам «понять всю тупиковость плана Зеленского».

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.