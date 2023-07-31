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США и делегация талибов* обсудили вопросы укрепления доверия

В Афганистане заявили об обсуждении укрепления доверия между США и талибами

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Bernat Armangue/AP

Представитель МИД талибов (организация запрещена в России) Абдул Кахар Балхи заявил, что делегация временного правительства Афганистана обсудила в Дохе с чиновниками из Соединенных Штатов вопросы укрепления доверия между сторонами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Балхи, представители двух государств провели двухдневные переговоры на уровне технических комитетов. Во время обсуждений были затронуты «вопросы укрепления доверия», отмены черных списков и санкций, размораживания резервов центробанка Афганистана, экономическая ситуация страны, а также проблемы, связанные с наркотиками и правами человека.

До этого стало известно, что встреча московского формата по Афганистану пройдет 29 сентября в Казани. На предстоящей встрече основной темой обсуждения станет инклюзивность временного правительства талибов, как рассказал спецпредставитель президента России по исламской республике, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России).

*   организация запрещена в России
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