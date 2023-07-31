Путин заявил о важности экономики в решении задач, стоящих перед Россией

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным заявил, что развитие экономики — это база для решения всех задач, которые стоят перед Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«В вопросах социального характера, экономического развития экономика — база решения всех задач, стоящих перед страной», — сказал он.

Путин заявил, что он надеется, что в диалоге с кабмином, как это было до сих пор, «будут найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, должны пойти и пойдут на благо развития Российской Федерации».

Также Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы РФ группой лиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также российский лидер подписал закон об индексации акцизов на 5% в 2024 году. Также акцизы будут индексированы на 4% в 2025 году и на 4% в 2026 году.

Ранее стало известно, что флагманский iPhone 15 подорожает на $200.