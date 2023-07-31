Песков рассказал о мерах безопасности после атаки беспилотников на Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о мерах безопасности после атаки беспилотных летательных аппаратов на «Москва-Сити».

«Очевидно, что меры безопасности и так усилены. Это касается не только Москвы, но и других регионов», — заявил Песков.

По его словам, данные атаки «еще раз подтверждают сущность киевского режима продолжать попытки террористических ударов».

Он отметил, что российские власти «делают все возможное, чтобы минимизировать эти удары».

«Безопасность граждан и госструктур — это понятие в одной плоскости. Я бы не стал дифференцировать», — добавил представитель Кремля.

В ночь на 30 июля три беспилотника попытались атаковать Москву. Сообщения очевидцев о взрыве в башне «Москва-Сити» появились около 03:00 мск. Один из ударов пришелся на 50-этажное здание «IQ-квартал». Там было повреждено остекление на пятом и шестом этажах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате никто не пострадал. В Минобороны России заявляли, что целью сбитого силами ПВО беспилотника были объекты в Подмосковье.

Ранее обломки украинского БПЛА нашли на крымском пляже.