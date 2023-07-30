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В Госдуме заявили, что Киев ответит за атаку на Москву

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Киев ответит за атаку дронов на Москву

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Фотослужба Госдумы РФ

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что украинские власти понесут ответственность за атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского однозначно ответит за атаку на Москву. Разговор с террористами будет коротким», — сказал Шеремет.

Он также отметил, что Зеленский выдает акты терроризма за военные достижения, чтобы добиться большего поощрения и поддержки от Запада.

«Зеленский заигрался в роль мальчиша-плохиша, но гнусных предателей нигде не любят, и Запад первый же от него открестится», — добавил политик.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Московский регион.

Утром 30 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались атаковать Москву тремя беспилотниками. В ведомстве рассказали, что один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит «Москва 24».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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