В Госдуме заявили, что Киев ответит за атаку на Москву

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что украинские власти понесут ответственность за атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского однозначно ответит за атаку на Москву. Разговор с террористами будет коротким», — сказал Шеремет.

Он также отметил, что Зеленский выдает акты терроризма за военные достижения, чтобы добиться большего поощрения и поддержки от Запада.

«Зеленский заигрался в роль мальчиша-плохиша, но гнусных предателей нигде не любят, и Запад первый же от него открестится», — добавил политик.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Московский регион.

Утром 30 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались атаковать Москву тремя беспилотниками. В ведомстве рассказали, что один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит «Москва 24».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.