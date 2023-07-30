Папа Римский Франциск призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

Папа Римский Франциск призвал российские власти возобновить зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.

«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — сказал понтифик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доход РФ от выхода из зерновой сделки из-за роста цен на зерновые будет распределен вместе с беднейшими странами. Он пояснил, что выход России из Черноморской зерновой инициативы повлек за собой рост цен на зерновые по всему миру. Он отметил, что Россия не будет действовать себе в ущерб на международной арене.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка, что выход Российской Федерации из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров украинского националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) на Украину.

Также первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.