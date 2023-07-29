Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия не пыталась похитить детей на Украине

Путин назвал «раздутой» историю с якобы похищением детей на Украине

close
100%
Pixabay

Президент России Владимир Путин назвал «раздутой» историю с якобы похищением детей на Украине. Об этом он сказал в ходе беседы со СМИ в Константиновском дворце, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Вы знаете эту раздутую на самом деле историю с похищением детей. Мы объясняем, что просто никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская сторона не хотела оставлять детей под ударами, поэтому вывозила их.

Новость дополняется.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях