Путин заявил, что Россия не пыталась похитить детей на Украине

Президент России Владимир Путин назвал «раздутой» историю с якобы похищением детей на Украине. Об этом он сказал в ходе беседы со СМИ в Константиновском дворце, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Вы знаете эту раздутую на самом деле историю с похищением детей. Мы объясняем, что просто никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская сторона не хотела оставлять детей под ударами, поэтому вывозила их.

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Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.