Африканский союз выдвинул ультиматум мятежникам в Нигере: их призывают вернуться в казармы и восстановить свергнутую власть в течение 15 дней, пишет AFP.

С таким заявлением выступил Совет мира и безопасности союза. В совете подчеркнули, что «самым решительным образом осуждают» свержение избранного правительства Нигера и выражают глубокую обеспокоенность по поводу «тревожного возрождения» военных переворотов в Африке.

При этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) «проведет встречу на высшем уровне, вероятно, в воскресенье», на которой «может быть принято решение о возможных санкциях» в отношении мятежников.

Ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Брюссель не признал переворот в Ниамее и заявил о поддержке будущих мер ЭКОВАС в этой связи.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее в Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке, сообщили «Известия».