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Советник президента Нигера высказался о перевороте в стране

Советник президента Нигера аль-Хасан: народ не согласен с переворотом в стране

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ORTN/Reuters

Специальный советник президента Нигера Интинкар аль-Хасан заявил, что граждане не согласны с произошедшим в стране переворотом. Его слова приводит телеканал Al-Jazeera.

По словам спецсоветника, власти страны не увидели каких-либо причин для начала переворота.

При этом аль-Хасан подчеркнул, что заявления командующего президентской гвардией генерала Абдурахмана Тчиани, названного «председателем Национального совета по защите отечества», угрожают единству Нигера.

Советник президента добавил, что «кровь пока не пролита», но слова повстанцев могут разжечь огонь.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее, а также заблокировала доступ к зданию и отказала переговорщикам в просьбе выпустить главу государства. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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