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Бывшего замглавы офиса Зеленского обвинили в коррупции

НАПК Украины обвинило в коррупции бывшего замглавы офиса Зеленского Тимошенко

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President.gov.ua

Экс-заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко обвинили в использовании служебного положения в личных интересах. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило протоколы о его коррупционных правонарушениях в суд, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По информации канала, Тимошенко обратился в Государственную пограничную службу Украины с просьбой разрешить его подчиненному выехать за пределы страны. Причиной для этого экс-заместитель главы офиса президента назвал служебную командировку. Однако на деле оказалось, что бывший чиновник отправил своего подчиненного за границу, чтобы оформить визы для него и сына.

Также стало известно, что Тимошенко три раза проживал в отеле Emili Resort. При этом он не платил за проживание в номере. Летом 2022 года экс-заместителя главы офиса президента также бесплатно брал в прокат Porsche Taycan на сумму 122 тыс. гривен. (около 300 тысяч рублей. — «Газета.ру»).

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что экс-заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко тайно покинул страну. В своем Telegram-канале он отметил, что политик выехал с украинской территории под другой фамилией.

Ранее в Госдепе США прокомментировали коррупцию на Украине.

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