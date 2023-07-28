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В Польше рассказали, что нужно показать Украине для вступления в ЕС

Экс-глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украину могут взять в ЕС до 2030 года

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Czarek Sokolowski/AP

Украина имеет возможность вступить в Евросоюз до завершения текущего десятилетия, считает бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский. В интервью «Укринформу» он отметил, что этот процесс, в частности, связан с действиями Киева по борьбе с коррупцией.

«Думаю, что до конца этого десятилетия [Украина может вступить в ЕС]. Шансы на это — более 50%. Надо помнить, что в таком случае Украина будет вести переговоры по 35 разделам, которые Киев должен будет принять <…> но мы все также знаем, что за четверть века Украина, к сожалению, сформировала себе имидж коррумпированной страны и сейчас с двойной силой она должна показать, что борется с этой гангреной», — отметил Сикорский.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь 2 из 7 условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Европе назвали обязательное условие для вступления в ЕС.

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