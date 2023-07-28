Зеленский потребовал посекундно изучать отдых нардепов

Президент Владимир Зеленский дал поручение «до секунды» изучать выезды депутатов Верховной рады с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские медиа.

«Каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата, следует проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет», — заявил Зеленский.

Он указал на случай с народным депутатом Юрием Аристовым из собственной партии Зеленского «Слуга народа», которого лишили депутатского мандата.

На Украине с начала эскалации боевых действий продолжаются коррупционные скандалы с членами правящей партии, высшими чиновниками и военными комиссарами регионального уровня.

Ранее в МИД России высмеяли призыв Владимира Зеленского к чиновникам и депутатам Украины.

25 июля Зеленский заявил, что отдых чиновников за рубежом вызывает у него ярость.

Ранее на Украине допустили разрушение отношений с Западом из-за поведения Зеленского.