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Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Дамбудзо Мнангагве вертолет

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InfoMinZW/Twitter

Министерство информации Зимбабве сообщило в Twitter, что президент России Владимир Путин подарил главе государства Эммерсону Мнагагве президентский вертолет.

«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве», — сообщили в пресс-службе.

Пост сопровождался несколькими фотографиями.

Встреча глав государств состоялась в Санкт-Петербурге 27 июля в рамках саммита Россия — Африка.

Президент Зимбабве также рассказал, в чем совпадают позиции России и Африки.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее в США и ЕС удивились позицией Африки в вопросе многополярного мира.

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