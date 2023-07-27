Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокатам Трампа сказали ждать юридического обвинения

NBS: адвокатам Трампа сообщили о готовящемся юридическом обвинении в его адрес

close
100%
Scott Morgan/Reuters

Адвокатам Трампа сообщили о готовящемся юридическом обвинении в его адрес, передает телеканал NBS со ссылкой на два источника.

Сразу три источника канала подтвердили, что его адвокаты провели встречу в офисе специального прокурора Джейка Смита.

Сам Трамп до этого сообщил общественности, что он получил письмо о том, что против него готовят дело о попытке помешать приходу к власти Джо Байдена. В письме говорится, что в готовящемся обвинительном акте якобы упоминаются три федеральных закона: лишение прав, заговор с целью обмана США и привлечение ложных свидетелей.

До этого Трамп получил обвининение в попытке добиться молчания порнозвезды Сторми Дэниэлс в ходе своей предвыборной кампании за $13 тыс., однако не был осужден, а актрису суд обязал компенсировать экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу судебные издержки в размере $121 тыс.

Ранее сообщалось, что обвинительное заключение против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия могут огласить во вторник, 25 июля.

До этого телеканал RT, сообщал, что США выделят средства на подготовку учителей в Грузии.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях