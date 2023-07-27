Адвокатам Трампа сказали ждать юридического обвинения

Адвокатам Трампа сообщили о готовящемся юридическом обвинении в его адрес, передает телеканал NBS со ссылкой на два источника.

Сразу три источника канала подтвердили, что его адвокаты провели встречу в офисе специального прокурора Джейка Смита.

Сам Трамп до этого сообщил общественности, что он получил письмо о том, что против него готовят дело о попытке помешать приходу к власти Джо Байдена. В письме говорится, что в готовящемся обвинительном акте якобы упоминаются три федеральных закона: лишение прав, заговор с целью обмана США и привлечение ложных свидетелей.

До этого Трамп получил обвининение в попытке добиться молчания порнозвезды Сторми Дэниэлс в ходе своей предвыборной кампании за $13 тыс., однако не был осужден, а актрису суд обязал компенсировать экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу судебные издержки в размере $121 тыс.

Ранее сообщалось, что обвинительное заключение против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия могут огласить во вторник, 25 июля.

До этого телеканал RT, сообщал, что США выделят средства на подготовку учителей в Грузии.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».