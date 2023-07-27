Россию на заседании СБ ООН по Одессе будет представлять эксперт

На заседании Совета Безопасности ООН, касающемся якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы», будет присутствовать эксперт от постоянного представительства Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, Дмитрий Полянский, общаясь с журналистами.

Российский представитель отметил, что сам лично не будет присутствовать на заседании, но на нем будет присутствовать эксперт. Он также отметил, что уровень участия его западных коллег на предыдущем собрании был сопоставим с тем, что ожидается на этом заседании.

Ранее Полянский заявил, что Россия не будет выступать на данном собрании.

Во вторник постоянный представитель Великобритании при ООН, Барбара Вудворд, заявила, что заседание будет посвящено «попыткам России использовать глобальные поставки продовольствия в качестве оружия».

Ранее Николаевское подполье сняло видео разрушений в Одессе.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.