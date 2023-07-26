Постпредство России в ООН обвинило Украину в прикрытии зерновой сделкой ради военных целей

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности заявил, что Украина использовала зернохранилища и портовые объекты в военных целях под прикрытием зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дипломат упомянул размещенные украинцами в соцсетях видео.

«Из этих роликов видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника на якобы зернохранилищах портовых объектов, которые Украина, как уже сегодня очевидно, под прикрытием черноморской сделки и в ее нарушение использовала в военных целях», — сказал Полянский.

В Белом доме заявляли, что считают необходимым восстановить зерновую сделку. Как писали «Известия», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов призвала восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.