Политолог объяснил, зачем племянник Кеннеди выступил за налаживание диалога России и США

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты Роберт Кеннеди играет на аудиторию, говоря о желании наладить диалог с Россией. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал политолог Алексей Ярошенко.

«Роберт Кеннеди тоже играет в популизм. Играет для условно пророссийской аудитории, которая есть среди американского электората. Понятно, что эта внутриамериканская аудитория с пророссийскими взглядами идет от противного. Никакими русофилами они не являются и в долгосрочной перспективе никогда ими не будут», — пояснил эксперт.

По его мнению, приверженность России противоречит логике национальных интересов США, поэтому конструктивные отношения между странами невозможны.

О необходимости наладить диалог между Россией и США на высоком уровне Роберт Кеннеди заявил утром 26 июля на мероприятии в Нью-Йорке. По его словам, США находятся в потенциально экзистенциальной битве с Россией, у которой «на тысячи больше ядерных вооружений».

Он отметил, что его дядя Джон Кеннеди и председатель правительства СССР Никита Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом, и выступил за то, чтобы поступать также.

Ранее российский посол обвинил США в спонсировании террористических планов Украины.