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В Эритрее заявили, что Африку использовали для пропаганды зерновой сделки

Постпред Эритреи в ООН Тесфамариам: Африку использовали для пропаганды зерновой сделки

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Wikimedia Commons

Постпред Эритреи в ООН София Тесфамариам заявила РИА Новости, что Африку использовали для пропаганды при заключении зерновой сделки.

По словам Тесфамариам, сделка оказала минимальный эффект на обеспечение африканских стран продовольствием и решение проблемы голода на континенте.

Постпред Эритреи отметила, что вопрос о поставках продовольственной помощи странам Африки всегда излишне политизирован, что не раз приводило к провалу инициатив по оказанию такой помощи — как в рамках зерновой сделки, так и до этого через USAID. Тесфамариам напомнила, что аналогичным образом развивалась ситуация и после начала пандемии COVID-19, когда страны Африки не получили серьезной помощи в обеспечении населения вакцинами несмотря на использование африканского региона для рекламы программ по предоставлению таких вакцин.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад потерял позиции в Африке из-за грабительской политики, и добавили, что в Африке есть масса образованных людей, которых обмануть становится все сложнее.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта 2023 года. В МИД России не раз отмечали, что «предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает».

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд .

Ранее Путин написал статью об Африке.

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