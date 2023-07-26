В Совфеде сочли непростыми переговоры Лаврова с коллегами из Баку и Еревана

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, прошедшая в Москве 25 июля, стала нужным этапом в контексте азербайджано-армянского урегулирования, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что переговоры стоит воспринимать позитивно.

«Переговоры [главы МИД России] Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении были непростыми, но полезными. Несмотря на сложности переговорного процесса по мирному договору между Баку и Ереваном, который гарантировал бы права и безопасность армян Нагорного Карабаха в контексте территориальной целостности Азербайджана, встреча в Москве была нужным и своевременным этапом. Участники вышли на договоренность о продолжении усилий трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций», — написал Карасин.

Он добавил, что стороны показали свой настрой на поиск решения проблем совместными силами. Карасин подчеркнул, что министры договорились активизировать контакты политологов и гражданского общества.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее Баку назвал «ошибочным и опасным» заявление Еревана.