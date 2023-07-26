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Байден оговорился, занизив в 10 тысяч раз число жертв пандемии коронавируса в США

Байден ошибся, заявив, что жертвами пандемии в США стали 100 человек, а не миллион

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Evan Vucci/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился, заявив, что от пандемии COVID-19 в США умерли более 100 человек. Таким образом он ошибся в 10 тысяч раз, сообщает РИА Новости.

«Нас не покидает ощущение потери после пандемии: более 100 человек мертвы. Это 100 пустых стульев вокруг кухонных столов», — сказал Байден, выступая с заявлением о расширении доступа к услугам по поддержанию ментального здоровья в США.

Как отмечает агентство, Белый дом в расшифровке данного выступления зачеркнул «100» и в скобках указал «1 миллион».

По данным Университета Джонса Хопкинса на май 2022 года, в Соединенных Штатах с момента начала пандемии от коронавируса и его последствий скончался 1 000 091 человек.

Ранее Байден перепутал Ирландию и Исландию.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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