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Зеленский сообщил о «ярости» из-за отдыха чиновников за рубежом

Зеленский потребовал от чиновников вернуться и работать на Украине

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Yves Herman/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от чиновников вернуться и работать на Украине после череды скандалов с публикациями кадров отдыха украинских чиновников на пляжном отдыхе, сообщает ТАСС.

«Любое внутреннее предательство, любой «пляж» или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это», — пригрозил Зеленский.

Он потребовал от украинских чиновников разных уровней вернуться в страну и продолжать работу. Череду скандалов вызвали фотографии на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов заместителя председателя комитета по национальной безопасности Верховной рады Юрия Аристова.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал неутешительными результаты проверок украинских военкомов.

Речь идет о трехкратном завышении стоимости закупок продуктов для Вооруженных сил Украины по сравнению с ценами в магазинах розничной торговли, а также «заработке» украинских военкомов на нелегальной выдаче разрешений покинуть страну и отсрочек от мобилизации.

Ранее в Пентагоне заявили о похищении переданного Украине оружия.

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