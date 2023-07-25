Россия и Танзания планируют возобновить авиасообщение

Посол России в Додоме Андрей Аветисян сообщил о переговорах с Танзанией по возобновлению авиасообщения между странами, сообщает ТАСС.

«Ожидаем в ближайшие дни подписания нового соглашения между Россией и Танзанией о воздушном сообщении, которое станет основой для возобновления давно уже приостановленных прямых, регулярных рейсов в Танзанию», — рассказал Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Аветисян пояснил, что речь идет о компании Azur Air, которая планирует открыть прямое авиасообщение ближе к зимнему периоду из нескольких российских аэропортов.

Ранее Россия и Куба возобновили регулярное прямое авиасообщение.

Первый рейс из московского аэропорта Шереметьево отправился в кубинский курортный город Варадеро. Рейс выполняет авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», на самолетах Boeing-777.

Ранее авиакомпания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван.