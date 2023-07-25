Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Танзания планируют возобновить авиасообщение

Посол России сообщил о переговорах с Танзанией по возобновлению авиасообщения

close
100%
Depositphotos

Посол России в Додоме Андрей Аветисян сообщил о переговорах с Танзанией по возобновлению авиасообщения между странами, сообщает ТАСС.

«Ожидаем в ближайшие дни подписания нового соглашения между Россией и Танзанией о воздушном сообщении, которое станет основой для возобновления давно уже приостановленных прямых, регулярных рейсов в Танзанию», — рассказал Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Аветисян пояснил, что речь идет о компании Azur Air, которая планирует открыть прямое авиасообщение ближе к зимнему периоду из нескольких российских аэропортов.

Ранее Россия и Куба возобновили регулярное прямое авиасообщение.

Первый рейс из московского аэропорта Шереметьево отправился в кубинский курортный город Варадеро. Рейс выполняет авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», на самолетах Boeing-777.

Ранее авиакомпания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях