Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты продолжают выделять финансовую помощь Украине для продолжения ее конфликта с Россией, так как им это выгодно. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Каждое объявление Байдена об очередной помощи Украине лишь в очередной раз подчеркивает, что задача Вашингтона — любой ценой продолжить вооруженное противостояние России и Украины. Чем дольше будут продолжаться военные действия, тем больше целей Вашингтон будет достигать», — сказал Джабаров.

По его словам, США рассчитывают на ослабление России от постоянных боевых действий.

До этого в Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.