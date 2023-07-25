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На саммите Россия — Африка обсудят логистические коридоры для зерна и удобрений из РФ

МИД: на саммите Россия — Африка обсудят логистические коридоры для зерна и российских удобрений

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

В рамках предстоящего саммита Россия — Африка будет обсуждаться возможность создания логистических коридоров для поставок российского зерна и удобрений на Африканский континент, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров в интервью РИА Новости.

Озеров отметил перспективность и осуществимость идеи создания таких логистических коридоров и зерновых хабов, учитывая большие возможности России в экспорте зерновых. Он подчеркнул, что проблемы организации поставок из России в Африку имеют комплексный характер.

Посол отметил, что необходимо двигаться в этом направлении и создание логистических коридоров будет одной из тем обсуждения на саммите. Они будут предназначены не только для продовольственных товаров и удобрений, но и для любой другой продукции, производимой в России. Озеров подчеркнул, что это является естественным и правильным путем развития долгосрочных отношений, нацеленных на перспективное сотрудничество.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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