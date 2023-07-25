В МИД оценили попытки Запада «прогнуть» лидеров стран Африки

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров заявил, что давление со стороны стран Запада на лидеров африканских государств с целью отговорить их от приезда в Россию на саммит осталось безуспешным, США и ЕС не получилось их «прогнуть». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, давление оказывается и носит перманентный характер. Посол утверждает, что его проявляют через различные каналы, например, дипломатическим способом.

Озеров подчеркнул, что со стороны западных государств, которые провозглашают демократизм и свободу выбора, очень странно выглядят призывы не посещать Россию. Он утверждает, что такие страны на практике требуют подчинения своему диктату.

До этого генеральный директор южноафриканского Министерства иностранных дел Зане Дангор заявил, что правительство ЮАР принимает меры к проработке закона, позволяющего не арестовывать лидеров стран по ордеру Международного уголовного суда (МУС) для их беспрепятственного пребывания на территории страны.

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