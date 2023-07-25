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Госдума хочет запретить регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Депутат Горелкин предложил ввести регистрацию на российских сайтах с помощью номера телефона

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Depositphotos

Депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин предложил внести поправки в законодательство, которые предполагают запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

В публикации отмечается, что председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн подписал положительное заключение по данному нововведению.

Издание подчеркивает, что законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 25 июля, в случае его принятия, изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

До этого стало известно, что росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете данные о себе и войсках.

По данным законопроекта, росгвардейцам будет также запрещено публиковать данные о гражданском персонале войск Росгвардии, информацию о членах семей и родителях.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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