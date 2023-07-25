Путин поблагодарил сотрудников следственных органов за их честность и самоотдачу в работе

Президент РФ Владимир Путин выразил свою благодарность сотрудникам следственных органов за их честность и самоотдачу в работе, а также за их вклад в укрепление безопасности и суверенитета страны. Видеообращение по случаю Дня сотрудника органов следствия размещено на сайте Кремля.

Глава государства выразил надежду на то, что их ежедневный труд будет способствовать обеспечению верховенства права и закона, а также стабильному развитию страны и укреплению ее безопасности и суверенитета. Он отметил их честность и самоотдачу, выразил свою благодарность.

Президент отметил, что он признателен следователям за их преданность лучшим традициям профессии, которые формировались на протяжении веков и получили достойное продолжение в настоящее время.

В своем обращении Путин пожелал сотрудникам здоровья и успехов, а также счастья и благополучия их близким. Он подчеркнул, что работа следователя означает быть на стороне закона и справедливости, а также вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией и экстремизмом. Он также добавил, что важно избегать произвола и преследования невиновных, а также защищать права тех, кто пострадал от преступников.

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