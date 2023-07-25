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Протестующие против судебной реформы Израиля заблокировали шоссе в Тель-Авиве

ТАСС: сотни протестующих заблокировали шоссе Аялон в Тель-Авиве

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Nir Elias/Reuters

Сотни демонстрантов, вышедших в Тель-Авиве на стихийный митинг против судебной реформы в Израиле, заблокировали шоссе Аялон на востоке города. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, акции протеста в Израиле проходят по всей стране после того, как парламент принял решение одобрить первую часть судебной реформы, которая вызвала несогласие оппозиции.

В публикации отмечается, в ряде районов Израиля протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение.

До этого парламент Израиля в окончательном чтении ратифицировал законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда страны. 

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

В конце апреля протесты против судебной реформы захлестнули весь Израиль. Демонстрации проходили в различных городах страны накануне открытия летней сессии парламента. Люди выражали свое несогласие политикой Нетаньяху и судебной реформы.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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