Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Кандидаты в ФСБ, живущие в гражданском браке, должны будут сообщать о партнере

Кандидаты на службу в ФСБ, живущие в гражданском браке, должны сообщить об этом
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ вводятся новые требования к соискателям. Кандидаты, состоящие в гражданском браке, теперь обязаны предоставлять подробные сведения о своем партнере, следует из приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Данный приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым, устанавливает четкий порядок предоставления информации гражданами Российской Федерации, поступающими на военную службу по контракту или устраивающимися на работу в органы ФСБ.

Одним из нововведений является обязательное указание кандидатом, проживающим в гражданском браке, фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, гражданства, а также места работы или учебы своей «второй половинки».

Помимо этого, соискатели должны будут сообщать о случаях посещения иностранных посольств и других представительств зарубежных государств. Необходимо будет указать обстоятельства и цели визитов, а также предоставить известные кандидату имена, фамилии и информацию о местах работы или учебы иностранных граждан, с которыми он контактировал в этих учреждениях.

Ранее работодателям запретили интересоваться личной жизнью кандидатов и задавать вопросы, не связанные с профессиональными качествами.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!