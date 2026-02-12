Размер шрифта
Белоусову представили робототехнические комплексы с боевыми модулями

Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала
Министерство обороны РФ

Главе Минобороны России Андрею Белоусову во время посещения «Южной» группировки войск представили наземные робототехнические комплексы с боевыми модулями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министру обороны РФ были продемонстрированы произведенные специалистами подразделений группировки беспилотные летательные аппараты и наземные робототехнические комплексы, которые на постоянной основе модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом характера выполняемых задач», — сказали там.

3 февраля техник лаборатории беспилотных систем с позывным «Кощей» рассказал, что в войска российской группировки «Север» на Харьковском направлении поступил новый беспилотный летательный аппарат «Грузовичок».

Он пояснил, что поставленный министерством обороны новый дрон является отечественной разработкой. Сейчас проходит его предполетная подготовка, в ходе которой операторы знакомятся с «Грузовичком», изучают внештатные ситуации и пути их разрешения. Кроме того, проводится усовершенствование беспилотника. В частности, осуществляется корректировка системы навигации и режимов полетов под конкретные боевые задачи.

Ранее российская армия начала получать обновленный БПЛА «Молния».
 
