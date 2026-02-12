Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы выпускать оружие вместо ненужных машин

Бывший генсек НАТО Расмуссен: автозаводы ЕС надо загрузить оборонзаказом
Ruslan Kaniuka/Global Look Press

Европейскую экономику надо перевести на военное положение, загрузив свободные мощности автомобильных заводов производством оружия, считает экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Своим мнением он поделился с испанской газетой El Pais в преддверии Мюнхенской конференции.

По словам бывшего генсека НАТО, в слабости европейской обороны виновато не военное руководство, а нехватка производственных мощностей для удовлетворения потребностей армии — в том числе по транспорту и спутникам.

«Нам необходимо в конкретных масштабах поставить европейскую экономику на военное положение. В Европе есть производители автомобилей с избыточными производственными мощностями. Им следует перенаправить эти избыточные мощности на производство военной техники, как это сделали США в 1941 году: они за считаные месяцы отказались от гражданского производства и начали выпускать танки, самолеты, корабли и боеприпасы», — заявил Расмуссен.

По его словам, сейчас такие компании как Mercedes и Fiat «производят автомобили, на которые нет спроса», и просят субсидии из бюджета, а могли бы использовать избыточные мощности в военной промышленности.

Корреспондент El Pais сравнил предложение бывшего генсека НАТО с тем, «что Гитлер делал в Германии, когда пришел к власти». Расмуссен возразил, что современная Европа «будет создавать оружие для самообороны, для защиты европейской мечты, европейских ценностей, а не для нападения на кого-либо или начала войн».

Ранее стала известна единственная страна Европы, которая не поставляла оружие Украине.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!