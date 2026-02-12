Экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы выпускать оружие вместо ненужных машин

Европейскую экономику надо перевести на военное положение, загрузив свободные мощности автомобильных заводов производством оружия, считает экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Своим мнением он поделился с испанской газетой El Pais в преддверии Мюнхенской конференции.

По словам бывшего генсека НАТО, в слабости европейской обороны виновато не военное руководство, а нехватка производственных мощностей для удовлетворения потребностей армии — в том числе по транспорту и спутникам.

«Нам необходимо в конкретных масштабах поставить европейскую экономику на военное положение. В Европе есть производители автомобилей с избыточными производственными мощностями. Им следует перенаправить эти избыточные мощности на производство военной техники, как это сделали США в 1941 году: они за считаные месяцы отказались от гражданского производства и начали выпускать танки, самолеты, корабли и боеприпасы», — заявил Расмуссен.

По его словам, сейчас такие компании как Mercedes и Fiat «производят автомобили, на которые нет спроса», и просят субсидии из бюджета, а могли бы использовать избыточные мощности в военной промышленности.

Корреспондент El Pais сравнил предложение бывшего генсека НАТО с тем, «что Гитлер делал в Германии, когда пришел к власти». Расмуссен возразил, что современная Европа «будет создавать оружие для самообороны, для защиты европейской мечты, европейских ценностей, а не для нападения на кого-либо или начала войн».

