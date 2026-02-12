Россиянка плеснула возлюбленному уксус в лицо, заступаясь за дочь

В Пензенской области женщина плеснула возлюбленному в лицо уксус, защищая дочь. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Конфликт произошел во время совместного распития спиртного. В компании находились 41-летняя женщина с дочерью и ее 46-летний сожитель. Мужчина начал предъявлять претензии к девушке — это разозлило ее мать. В ярости она схватила стакан с уксусной кислотой и вылила его содержимое в лицо избраннику.

В результате здоровью мужчины оказался причинен легкий вред. Полицейские задержали агрессоршу. Она призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Ранее в Приморье мужчина отравился уксусом, перепутав его с алкоголем.