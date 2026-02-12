Размер шрифта
В Госдуме призвали взять вопрос качества питания в школах на особый контроль

Слуцкий призвал усилить контроль за питанием в школах
Павел Бедняков/РИА Новости

Вопрос качества питания в дошкольных и школьных учреждениях необходимо взять на особый контроль. Об этом заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Случаи отравления, случившиеся в ряде регионов в школах и детских садах, требуют более активной роли Роспотребнадзора. И не тогда, когда случилось, а так, чтобы не случилось», — отметил он.

По словам депутата, нельзя допускать, чтобы дети получали некачественное питание. Он добавил, что родительские комитеты, к сожалению, ограничены в правах и не могут в полной мере проконтролировать ситуацию с питанием в школах и садах.

4 февраля в школе Петербурга произошло массовое отравление детей, пострадали 37 человек. Тогда, после обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения появились симптомы острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор направил своих представителей в школу и к поставщику питания — в компанию «Волна».

Ранее в Бурятии после массового отравления в школе у 21 человека выявили норовирус.
 
