Онищенко рассказал, как можно переименовать «среднее профессиональное образование»

Онищенко: из «среднего профессионального образования» нужно убрать «среднее»
РИА Новости

Необходимо убрать слово «среднее» из термина «среднее профессиональное образование», чтобы переименовать его. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Работа вестись должна в изъятии из этого определения слова «среднее», а «профессиональное образование» нужно оставить», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование», обозначающего обучение в колледжах и техникумах.

Кроме того, глава государства поручил кабинету министров заняться доработкой проекта стратегии развития образования на период до 2036 года. Путин призвал пересмотреть подходы к организации образовательной деятельности, формированию содержания образовательных программ, методик и результатов в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что система образования России не должна терять своих основ.
 
