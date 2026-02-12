Размер шрифта
Страны НАТО будут развивать возможности дальних ударов

Франция, ФРГ и Польша подписали документ о развитии возможностей дальних ударов
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Некоторые страны НАТО подписали документ о намерениях по сотрудничеству в развитии возможностей нанесения ударов на большие расстояния. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Польши.

По ее информации, Польша, Великобритания, Германия, Франция и Швеция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в создании потенциала нанесения ударов на большие расстояния.

«Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сегодня в Брюсселе подписал документы относительно развития оборонного потенциала», — заявили в военном ведомстве.

Также там сообщили, что было заключено соглашение о намерениях относительно сотрудничества в развитии огневых возможностей, обмена знаниями, разработки доктрин и оперативной совместимости в рамках Североатлантического альянса. Речь идет о декларации, которую подписали Польша, Словакия и Норвегия.

21 января президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас создается «более сильное НАТО», чем то, которое существовало со времен окончания Холодной войны.

Ранее в России оценили разговоры об отправке войск НАТО на Украину.
 
