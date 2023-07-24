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Япония выразила протест Северной Корее после запуска двух баллистических ракет

Kyodo: Япония выразила протест КНДР после пуска ракет

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Associated Press

Японское правительство выразило протест северокорейским властям после запуска двух баллистических ракет. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на источники в кабмине Японии.

Согласно информации агентства, протест выразили по линии японского посольства в Китае.

До этого комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря.

Телеканал NHK также проинформировал, что ракета Северной Кореи упала вне исключительной экономической зоны Японии.

14 июля северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций Ким Сон заявлял на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею. Он также обвинил США в провокационной шпионской деятельности.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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