Министр обороны Украины надеется, что страну примут в НАТО в следующем году

Украинский министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года. В интервью телеканалу CNN он поделился мнением, что предстоящая встреча на высшем уровне в Вашингтоне может стать моментом, когда Украине будет предоставлено членство в НАТО.

Глава Минобороны отметил, что это может стать важным днем для Украины. Он также признал, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников выразил надежду, что конфликт будет завершен к следующему лету. В то же время, Киев будет продолжать проводить необходимые реформы для вступления в НАТО.

При этом бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что если конфликт на Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год.

Издание Newsweek написало, что Украину пока не могут принять в НАТО из-за возможности прямого столкновения с Россией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.