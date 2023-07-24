Путин заявил от готовящемся подписании весомого пакета соглашений со странами Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам саммита Россия — Африка готовится к подписанию весомый пакет соглашений и меморандумов. Об этом Путин написал в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», размещенной на сайте Кремля.

Российский президент подчеркнул, что предстоящему второму саммиту Россия — Африка придается большое значение. По его итогам, указал президент, планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, а также на период до 2026 года утвердить план действий Форума партнерства Россия — Африка. Путин отметил, что с отдельными государствами и региональными объединениями Африканского континента будет подписан весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Он выразил уверенность, что решения данных мероприятий, «как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства на благо наших стран и народов».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.