В статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в этом году Россия снова ожидает рекордный урожай и готова заменить украинское зерно, которое ранее поставлялось в рамках зерновой сделки, безвозмездно или на коммерческой основе.

«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — подчеркнул президент РФ.

Ранее Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Европейский союз не выполнил обещания, которые были согласованы с Организацией Объединенных Наций, и отправил Африке меньше зерна, чем европейским странам, но при всем этом осуждает Россию за выход из зерновой сделки.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «прервала жизненно важный путь», приостановив свое участие в зерновой сделке. В своем Twitter он отметил, что это решение якобы вредит некоторым азиатским и африканским государствам.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.