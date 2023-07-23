Лукашенко привез карту на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге привез карту, на которой, как утверждается, показана переброска польских войск к границам Союзного государства. Об этом сообщает Telegram-канал белорусского агентства «БелТА».

Лукашенко, как передает агентство, заявил, что одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а еще одна – примерно в 100 км от Гродно.

Ранее Путин во время переговоров с Лукашенко заявил о провале контрнаступления ВС Украины.

Встреча лидеров двух стран проходит в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга. Лукашенко прибыл в Россию накануне вечером. Они планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.