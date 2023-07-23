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Экс-депутат бундестага предостерег Запад от попытки уничтожить славянские народы

Немецкий депутат озвучил планы уничтожения славянских народов Западом

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экс-депутат бундестага, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт озвучил планы уничтожения славянских народов Западом, сообщает РИА Новости.

«Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине», — заявил Гердт.

По мнению политика, за идеей самоуничтожения украинцев как нации стоят политические элиты Соединенных Штатов и Великобритании. Гердт поддержал точку зрения экс-президента США Дональда Трампа насчет того, что вооруженный конфликт на Украине возможно прекратить в течение одного дня.

Ранее в своем последнем интервью на телеканале бывший президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, поделился своим планом действий.

Трамп отметил, что он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и предложил обратиться к нему с просьбой решить этот конфликт.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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